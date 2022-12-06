أحدهم شجع الأرجنتين ضد السعودية.. شاهد مقهى مصريًّا يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم

تعليقات الزبائن على حظرهم من "المقهى"

كتب أحد الزبائن والأول على القائمة، المدعو فوزي الفرعون، على حسابه الشخصي يقول: "بشكر إدارة القهوة خاصة المعلم حسين أونا ع حُسن الاستضافة وسرعة الاستجابة لنزول المشاريب، وحسن جودتها، وإن شاء الله مش آخر ماتش، والله يفضحك ي بعيد".