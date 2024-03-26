الجيش اللبناني ينجح في تحرير شاب سوري اختطفته عصابة في بعلبك

وتابع البيان، على الأثر، نفّذت وحدة من الجيش بمشاركة دورية من مديرية المخابرات عمليات دهم لمنازل أفراد العصابة في بلدة مقنة - بعلبك، وتمكنت المديرية من تحرير المخطوف، كما أوقِف أحد الخاطفين، (ي.م.)، وضُبطت كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية، إضافة إلى أعتدة عسكرية.