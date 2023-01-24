بمزاعم وراء "تغريدات 2018".. إيلون ماسك يستشهد بـ"السعوديين" في دفاعه أمام المحكمة

حاول إيلون ماسك، الاثنين، أن يُقنع المحكمة بأن التغريدات الشهيرة التي نشرها في 2018 بشأن رغبته في إخراج شركة تسلا من البورصة، لم تكن مضللة أو احتيالية؛ على عكس اتهامات المستثمرين الذين يقولون إنهم خسروا ملايين الدولارات بسببها، وزعم "ماسك" أن صندوق الثروة السيادية السعودي "أراد بشكل قاطع الاستحواذ على شركة Tesla وخصصتها في عام 2018".