منها سيارة هتلر التي تسببت بمقتل الملك غازي.. سيارات العهد الملكي بالعراق ثروة في مخبأ تحت بغداد

هدية أدولف هتلر إلى الملك غازي تعد الأغلى من بين هذه النفائس، فهي سيارة من أصل ثلاث سيارات في العالم صنعت خصيصًا لهتلر ولم يتبق منها سوى هذه التحفة التي أهداها هتلر إلى الملك غازي عربون صداقة بين ألمانيا والعراق في ذروة الحرب بين الحلفاء ودول المحور، وتسببت هذه السيارة بمقتل الملك غازي عندما اصطدم بعمود كهرباء وهو يقودها بسرعة.