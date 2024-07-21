الدوري البرازيلي.. شاهد واحدة من أغرب ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

شهدت مواجهة نادي فلامينغو وضيفه كريسيوما، أمس السبت، لحساب الأسبوع الـ18 من الدوري البرازيلي لكرة القدم، احتساب واحدة من أغرب ركلات الجزاء في تاريخ الساحرة المستديرة.
وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1 / 1، انطلق نادي فلامينغو في هجمة منظّمة لتصل الكرة إلى المهاجم سيبولينيو؛ داخل منطقة الجزاء، لكن عندما حاول الأخير التسديد في المرمى تدخل أحد مدافعي كريسيوما، وقام بركل كرة ثانية تمّ إلقاؤها في الملعب؛ لترتطم بكرة مهاجم فلامينغو وتذهب الكرتان في اتجاهَيْن مختلفَيْن.
ووفق "روسيا اليوم" لم يتوانَ الحكم في منح فلامينغو ضربة جزاء غريبة وسط اعتراض لاعبي نادي كريسيوما على القرار.
وتكفل غابرييل باربوسا بترجمة ركلة الجزاء إلى هدف في الدقيقة 89؛ ليمنح فلامينغو الفوز بنتيجة 2 / 1.
وأثار احتساب هذه الركلة جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبر بعض المستخدمين أن "هذه الركلة من أغرب اللحظات التي سيشاهدها عشاق كرة القدم هذا العام".