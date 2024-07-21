الدوري البرازيلي.. شاهد واحدة من أغرب ركلات الجزاء في تاريخ كرة القدم

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة والنتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1 / 1، انطلق نادي فلامينغو في هجمة منظّمة لتصل الكرة إلى المهاجم سيبولينيو؛ داخل منطقة الجزاء، لكن عندما حاول الأخير التسديد في المرمى تدخل أحد مدافعي كريسيوما، وقام بركل كرة ثانية تمّ إلقاؤها في الملعب؛ لترتطم بكرة مهاجم فلامينغو وتذهب الكرتان في اتجاهَيْن مختلفَيْن.