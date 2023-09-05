في إطار "تحفيز الصناعة المحلية".. "مدن" تقدم حوافز مالية واستشارات مجانية للمصانع

يشار إلى أن مبادرة "تحفيز الصناعة المحلية" التي تم إطلاقها في ديسمبر لعام 2022 تهدف إلى تحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي، ورفع نسبة المحتوى المحلي، مع زيادة الكفاءة التشغيلية والطاقة الإنتاجية وتنافسية المصانع المحلية، بالإضافة إلى توفير فرص جاذبة للمستثمر الصناعي ورواد الأعمال للدخول والتوسع في المجال الصناعي، ما يوفر فرص عمل للمواطنين، ويدعم الاستفادة من الخبرات الأجنبية في الصناعة بنقل المعرفة وتطبيقها محلياً، إضافةً إلى توفير الموارد اللازمة للتطوير الشامل في الصناعة والإنتاج، بجانب توفير التقنيات الضرورية لتوطين الصناعات.