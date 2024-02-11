"كما في الأفلام".. اصطدام طائرة بسيارة يُخَلّف قتيلين في أمريكا

وشاهد عمال المطار الدخان المتصاعد من الطريق السريع على بعد أميال قليلة، بينما تم إرسال سيارات إطفاء إلى مكان الحادث، وتم انتشال ثلاثة من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متنها، أحياء، من الحطام.