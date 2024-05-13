أضرارها تُعادِل تدخين 15 سيجارة يوميًّا.. هل يؤدي الشعور بالوحدة إلى الخرف؟

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين يسجلون درجات أعلى في مقياس الشعور بالوحدة، لديهم مستويات أعلى من بروتينات تاو وأميلويد، وهي من السمات المميزة لمرض الزهايمر والتدهور المعرفي.