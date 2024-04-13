لأغرب سبب.. شاهد كيف مات 5 أفراد من عائلة واحدة بالهند

وتم التعرف على الضحايا وهم مانيك كالي، 65 عامًا، ونجله مانيك سانديب، 36 عامًا، وأنيل كالي، 53 عامًا، وابنه أنيل بابلو، 28 عامًا، وبابا صاحب جايكواد، 36 عامًا.