فيديو.. لقطات رائعة لـ"أرض العجائب الشتوية" على سطح المريخ

ويشار إلى أنه في 26 ديسمبر، يبدأ الكوكب الأحمر عامه الجديد الذي سيستمر 687 يومًا أرضيًّا. ويحتوي الكوكب على أربعة فصول: الشتاء، والربيع، والصيف، والخريف، كما هو الحال على الأرض. ويكون شتاء الكوكب الأحمر أكثر برودة مما هو عليه على الأرض؛ حيث تنخفض درجات الحرارة على المريخ إلى 76 درجة فهرنهايت تحت الصفر "-60 درجة مئوية".