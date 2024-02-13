مصر.. 15 قتيلاً في حادث تصادُم مروِّع لمركبات عدة بطريق القاهرة-الإسكندرية

ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن مصدر مسؤول أنه جرى نقل عدد من المصابين في الحادث إلى مستشفى العامرية العام لتلقِّي العلاج اللازم، بينما تم توزيع الجثث على عدد من المشارح في الإسكندرية.