مصر.. 15 قتيلاً في حادث تصادُم مروِّع لمركبات عدة بطريق القاهرة-الإسكندرية

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أمس الثلاثاء أن 15 شخصًا على الأقل قُتلوا، وأُصيب سبعة آخرون، في تصادم مركبات عدة بمنطقة العامرية على طريق القاهرة-الإسكندرية الصحراوي السريع.
وتفصيلاً، ذكرت مواقع صحفية مصرية أن الحادث وقع بمنطقة العامرية بالقرب من كوبري الثروة السمكية والمنطقة الحرة، وفقًا لـ"سكاي نيوز عربية".
ونقل موقع "اليوم السابع" المصري عن مصدر مسؤول أنه جرى نقل عدد من المصابين في الحادث إلى مستشفى العامرية العام لتلقِّي العلاج اللازم، بينما تم توزيع الجثث على عدد من المشارح في الإسكندرية.