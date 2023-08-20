الولايات المتحدة.. إعصار هيلاري لا يزال من الممكن أن يتسبب في فيضانات "تشكل خطرًا على الحياة"

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من أنه رغم الضعف الذي بدأ يُظهره الإعصار هيلاري -أثناء اتجاهه نحو ساحل المحيط الهادئ في المكسيك وكاليفورنيا- لا يزال من الممكن أن يتسبب في فيضانات "تشكل خطرًا على الحياة".