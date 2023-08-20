الولايات المتحدة.. إعصار هيلاري لا يزال من الممكن أن يتسبب في فيضانات "تشكل خطرًا على الحياة"

حذر خبراء الأرصاد الجوية في الولايات المتحدة من أنه رغم الضعف الذي بدأ يُظهره الإعصار هيلاري -أثناء اتجاهه نحو ساحل المحيط الهادئ في المكسيك وكاليفورنيا- لا يزال من الممكن أن يتسبب في فيضانات "تشكل خطرًا على الحياة".
ومع سرعة الرياح التي سجلت 140 كيلومترًا في الساعة، خفض الخبراء تصنيف الإعصار إلى عاصفة من الفئة الأولى.
وضربت أمطار غزيرة أجزاء من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا بالمكسيك وجنوب غربي الولايات المتحدة على مدار الليلة.
وتوفي شخص واحد بعد أن جرفته المياه أثناء عبور مجرى مائي في باخا كاليفورنيا.