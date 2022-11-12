لم يتسبّبا في موجات "تسونامي".. زلزالان يضربان فيجي وغواتيمالا

ولم تسجّل وكالة مكافحة الكوارث في غواتيمالا على الفور أي أضرار نجمت عن الزلزال، ولم تصدر السلطات في السلفادور المجاورة، حيث شعر الناس بالزلزال أيضًا، تحذيرات من حدوث موجات تسونامي.