"جيمس ويب" يعرض صورًا "غير مسبوقة" لمركز مجرة درب التبانة

يوجد في مركز كل شيء نجم أولي ضخم يزن أكثر من 30 مرة وزن شمسنا، وهذا يجعل المنطقة تبدو أقل كثافة سكانية مما هي عليه في الواقع، حيث يحجب هذا الجسم الشمسي الضوء من خلفه، لذلك لا يستطيع حتى ويب رؤية جميع النجوم في المنطقة.