مسدس محشو بغرفة النوم .. "طفل العامين" قتل أمه وجنينها بأمريكا وأعاد للأذهان حادثة تكساس

وعندما كانت لا تزال واعية إثر وصول الشرطة، أوضحت أن ابنها تمكن من دخول غرفة النوم الرئيسية التي عادة ما تكون مغلقة، بينما كانت تغسل الملابس، وبدأ يلعب بالسلاح.