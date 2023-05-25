شريحة إلكترونية تثبّت في الرأس.. اكتشاف تقنية جديدة تمكّن المصابين بالشلل من المشي

وأوضحت جَرّاحة الأعصاب السويسرية جوسلين بلوخ، إحدى مبتكري التقنية، أن شريحة إلكترونية تثبت في الرأس في المنطقة المسؤولة عن حركة الساقين، ويمكنها بثّ إشارات المخّ التي تنتج عن تفكير الشخص في المشي، وفي نفس الوقت يقوم محفز عصبي مثبت في منطقة التحكم في حركة الساقين بالنخاع الشوكي، بتلقّي الإشارة عبر خوارزميات الذكاء الاصطناعي، ويمكن الساقين من التنفيذ والسير في الوقت الفعلي، كما يتم تحويل النوايا إلى متواليات كهربائية لتحفيز النخاع الشوكي، وتنشيط عضلات الساق للقيام بالحركة المرغوبة.