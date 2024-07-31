بالصور: ظهر مبتسمًا.. الساعات الأخيرة لـ"هنية" قبل اغتياله

واتهمت حركة "حماس" -في بيان لها- إسرائيل بالوقوف خلف عملية الاغتيال، قائلة: "تنعي حماس إلى أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم، وإلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى كل أحرار العالم، الشهيد المجاهد إسماعيل هنية رئيس الحركة، الذي قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان".