شاركت في حرب فلسطين.. مصر تنعى أول ضابطة في الجيش المصري عن عمر 97 عامًا

نعت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية السيدة ابتسامات محمد عبدالله، أول ضابطة في الجيش المصري، التي وافتها المنية عن عمر يناهز 97 عامًا.
وبحسب موقع "بوابة الأهرام"، نشر المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، العقيد أركان حرب غريب عبدالحافظ، بيان نعي القيادة العامة للقوات المسلحة السيدة ابتسامات محمد عبدالله.
وجاء في البيان: "تتقدم القوات المسلحة لأسرة الفقيدة بخالص العزاء داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان".
وبحسب موقع "بوابة الأخبار" المصرية، وُلدت ابتسامات محمد عبدالله عام 1927 في محافظة بني سويف المصرية لأب مصري ضابط بالجيش، وأُم سودانية، هي فاطمة فضل، ابنة سلطان إقليم "الواو" في السودان.
وتلقت ابتسامات تعليمها الابتدائي في مدارس فرنسية، لكنها لم تستكمل تعليمها العالي. وفي سن العشرين درست التمريض بالهلال الأحمر المصري، وبعد إنهاء دراستها في الهلال الأحمر انضمت إلى القوات المسلحة المصرية برتبة ملازم أول عام 1947م.
وكان للفقيدة دورٌ بطولي في حرب فلسطين عام 1948؛ إذ حملت السلاح، وشاركت في عمليات تمريض مصابي العمليات بالمستشفى الميداني في غزة.