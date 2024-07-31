شاركت في حرب فلسطين.. مصر تنعى أول ضابطة في الجيش المصري عن عمر 97 عامًا

وتلقت ابتسامات تعليمها الابتدائي في مدارس فرنسية، لكنها لم تستكمل تعليمها العالي. وفي سن العشرين درست التمريض بالهلال الأحمر المصري، وبعد إنهاء دراستها في الهلال الأحمر انضمت إلى القوات المسلحة المصرية برتبة ملازم أول عام 1947م.