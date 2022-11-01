"الصحة العالمية" تُبقي على أعلى مستوى من التأهب ضد جدري القردة

قررت منظمة الصحة العالمية، اليوم "الثلاثاء"، الإبقاء على أعلى مستوى من التأهّب الصحي لمرض جدري القردة، على الرغم من انخفاض ملحوظ لعدد الإصابات في الدول الأكثر تضررًا في أوروبا والولايات المتحدة.
وذكرت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة في بيان أنه على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة تفشي المرض، لا تزال هناك أسباب تدعو للقلق، وبخاصة بسبب تسجيل إصابات جديدة في بعض البلدان، ونقص الموارد في البلدان الفقيرة، أو التهديد بوصم السكان المعرضين للخطر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".
وأعلنت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب في 23 يوليو "تموز" في محاولة لاحتواء تفشي جدري القردة.
واعتبارًا من مايو "أيّار"، لاحظت السلطات الصحية ارتفاعًا في أعداد الإصابات في أوروبا والولايات المتحدة.
ويُعتبر جدري القردة الذي اكتُشف لدى البشر عام 1970، أقلّ خطورة وعدوى من الجدري الذي قضي عليه عام 1980.