"الصحة العالمية" تُبقي على أعلى مستوى من التأهب ضد جدري القردة

وذكرت لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة في بيان أنه على الرغم من التقدم المحرز في مكافحة تفشي المرض، لا تزال هناك أسباب تدعو للقلق، وبخاصة بسبب تسجيل إصابات جديدة في بعض البلدان، ونقص الموارد في البلدان الفقيرة، أو التهديد بوصم السكان المعرضين للخطر؛ وفقًا لـ"فرانس برس".