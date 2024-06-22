فيديو رصد لحظة الانفجار.. السلطات الأردنية توضح طبيعة "انفجار عمّان"
أوضحت السلطات الأردنية طبيعة انفجار سمع دويه صباح السبت في العاصمة عمّان، وقالت إنه ناتج عن تخزين متفجرات في أحد المنازل.
وحسب قناة "الحدث"، أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية، السبت، أن "الأجهزة الأمنية تتعامل مع قضية تحقيقية في منطقة ماركا الجنوبية" بالعاصمة عمّان.
وأضافت أن "التحقيقات الأولية في القضية أشارت إلى قيام مجموعة من الأشخاص بتخزين كميات من المواد المتفجرة داخل منزل في منطقة ماركا الجنوبية".
وبينت أن "خبراء المتفجرات من سلاح الهندسة الملكي والأجهزة الأمنية قاموا بالتعامل مع تلك المواد وتفجيرها في الموقع بعد أخذ الاحتياطات اللازمة كافة من عزل وإخلاء للمنطقة ودون أية إصابات تذكر".
وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي ترصد المكان الذي حصل فيه التفجير.
ودعت المديرية إلى "الابتعاد عن موقع المنزل وإعطاء المجال للأجهزة الأمنية لمتابعة عملها دون أية مؤثرات"، مشيرة إلى أن "القضية قيد التحقيق وسيتم نشر تفاصيلها حال الانتهاء".