مصر.. بأمر "الإنتربول": القبض على لاعب قطري بتهمة ضرب فتاة في الدوحة

وحسب صحيفة "المصري اليوم" المحلية؛ فإن المحمدي جرى القبض عليه بمصر، على خلفية "ضرب فتاة قطرية" في بلادها؛ حيث تعدى عليها هناك، ومن ثم أطلقت السلطات القطرية سراحه على ذمة التحقيقات.