ليست الواقعة الأولى.. شاهد ما فعله مدرب ليفربول في مؤتمر صحفي

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها كلوب بمثل هذا الأمر، حيث سبق أن قام بمواقف كوميدية في عديدٍ من المناسبات خلال المؤتمرات أو المقابلات التلفزيونية، حسب "سكاي نيوز عربية".