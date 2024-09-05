بخطوات ممتعة.. كيف تنمي الأم مهارات القراءة لدى أطفالها

يقوم عدد من الآباء بتعليم أطفالهم كيفية القراءة عندما تتراوح أعمارهم بين 4- 5 سنوات، وبشكل عام يمكن للأطفال تعلم مهارات القراءة عند دخولهم المرحلة الابتدائية، ومع مرور الوقت سوف تستمر قدرة الأطفال على القراءة في التطور.
ويقدم تقرير على موقع "raising children" مراحل تعلم القراءة لدى الأطفال، وما الذي يمكن القيام به لمساعدة الأطفال على تعلمها، وهذه المراحل هي:
يُعد العمر من 6 إلى 10 سنوات هو المرحلة العمرية التي لا يزال فيها الأطفال يتعلمون القراءة في المدارس الابتدائية، ويمكن تعلم القراءة من خلال الخطوات التالية:
- قراءة كتب القراءة البسيطة فهي تساعد على تعلم ما يقرب من 100 كلمة شائعة الاستخدام.
- فهم أن كل حرف له صوت مختلف، والذي يشكل كلمة بعد ذلك.
- فهم محتويات القصة التي يقرأها الطفل؛ حتى يتمكن من إعادة سردها، فعندما يبلغ الأطفال 8 سنوات، يمكنهم قراءة الكتب بمفردهم دون مساعدة.
في سن 11- 12 سنة، يمكن القول إن الأطفال يجيدون القراءة وفي الواقع، فإن أطفال المدارس الابتدائية ممن يبلغون 11- 12 سنة لم يعودوا في مرحلة تعلم القراءة؛ بل يقرأون من أجل التعلم؛ ولذلك في هذه المرحلة يتعلم الطفل من القراءة ما يلي:
- القراءة لتعلم الأشياء التي يحبها والمواد الدراسية.
- زيادة فهم المادة المقروءة.
- قراءة الكتب الخيالية والخرافية، بما في ذلك الكتب التي تتكون من عدة فصول فرعية، أو الكتب الواقعية، بما في ذلك الصحف والمجلات.
وينقل موقع مجلة "سيدتي" عن التقرير تسع نصائح لدعم تعلم القراءة لدى أطفال المرحلة الابتدائية
تعد أحد أكبر التحديات التي يواجهها الأطفال في القراءة، هو إغراء اللعب بالأجهزة الذكية؛ لذا احتفظي بجميع الأجهزة في المنزل التي من المحتمل أن تجذب انتباه الأطفال في مكان بعيد عن متناول الطفل، وهذا يعني أن على الأبوين عدم استخدام الأجهزة الذكية كثيرًا أمام الأطفال.. ولكي يهتم الأطفال بالقراءة أكثر من اللعب، قومي بتوفير كتب قراءة مثيرة للاهتمام للأطفال من حيث المحتوى والمظهر.
عند قراءة الكتب مع طفلك، يمكنك تشجيعه على القراءة بصوت عال لتعزيز قدرات الطفل فعلى سبيل المثال، يصبح الأطفال أكثر ثقة ولديهم قدرة على نطق كل كلمة، ليس هذا فحسب؛ بل تزداد أيضًا المفردات التي يفهمها الأطفال.
يمكنك البدء بقراءة القصص للأطفال كل يوم لتعزيز حب القراءة، ويوصى باختيار الكتب القصصية البسيطة للغاية بالنسبة للطفل ليقرأها بمفرده، لكن تذكري، أنه لا يزال عليك اختيار الكتب التي تحتوي على موضوعات يحبها طفلك.
حاولي أيضًا جذب حب تعلم القراءة لدى طفلك في المرحلة الابتدائية من خلال محاولة جعله مهتمًا بسلسلة قصصية تتكون من عدة قصص مدمجة في سلسلة واحدة؛ فهي تجعل الأطفال يشعرون بالفضول بشأن استمرار القصة التي يقرأونها، ويزيد من حماس الطفل لتعلم القراءة، لأنه بالطبع سيرغب في التعرف من خلال فضوله على ما سيحدث في السلسلة القصصية.
طريقة أخرى لتعليم القراءة لأطفال المدارس الابتدائي، وهي قراءة الكتب مع أطفالك والحصول على آرائهم الخاصة، وبهذه الطريقة، تساعد عملية تعلم القراءة أيضًا على التطور المعرفي والاجتماعي في التعبير عن الآراء.
لمساعدة طفلك في المرحلة الابتدائية على تعلم القراءة، يمكنك اصطحابهم إلى المكتبة، وجعل هذا النشاط روتينًا أسبوعيًّا، فعندما يعتاد الطفل على رؤية الكتب أكثر من النظر إلى الألعاب؛ سيكون لديه ميل للقراءة عندما لا تكون هناك أنشطة أخرى للقيام بها.
كوني قدوة حسنة للأطفال، بما في ذلك عادات القراءة ولكي يقع طفلك في حب نشاط تعلم القراءة، عليك أيضًا أن تُظهري له أن هذا النشاط ممتع حقًّا بالنسبة لك، فعندما يراك طفلك أنت أو أفراد الأسرة الآخرين تعتادون على القراءة، سواء كانت كتبًا أو صحفًا أو مجلات؛ سيدرك بمرور الوقت أن هذا النشاط مهم وممتع في الوقت نفسه.
لدعم تعليم القراءة لأطفال المرحلة الابتدائية، يمكنك توفير مكان مريح في المنزل؛ على سبيل المثال اجعلي غرفة في المنزل مكانًا هادئًا ومريحًا للقراءة، ثم ضعي خزانة مليئة بالكتب في الغرفة حتى يتم تشجيع الأطفال على قراءة الكتب.
إذا نجحت في دعم عادة القراءة لدى الأطفال منذ سن مبكرة، فستظل هذه العادة من الأشياء التي يحبونها حتى مرحلة البلوغ.
على الرغم من أنه يتعين عليك أيضًا اختيار الكتب لأطفالك، إلا أن هذا لا يعني أنه ليس لأطفالك الحق في اختيار كتبهم الخاصة لقراءتها، والطريقة الحكيمة للقيام بالأمرين معًا هي توفير العديد من كتب القراءة التي تريدين لطفلك قراءتها.
هناك طريقة أخرى تساعد أطفالك على الاهتمام بتعلم القراءة أثناء المرحلة الابتدائية، وهي تقديم الكتب كهدايا؛ سوف ينظر الأطفال إلى الكتب على أنها أشياء ثمينة، وبالتالي سيزداد اهتمامهم بها.
يمكنك أيضًا أن تنصحي الأطفال بتبادل كتب القراءة مع الأصدقاء، سيساعدك هذا على السماح لطفلك بقراءة الكثير من الكتب دون الحاجة إلى إنفاق الكثير من المال.