بخطوات ممتعة.. كيف تنمي الأم مهارات القراءة لدى أطفالها

- قراءة كتب القراءة البسيطة فهي تساعد على تعلم ما يقرب من 100 كلمة شائعة الاستخدام.

- فهم أن كل حرف له صوت مختلف، والذي يشكل كلمة بعد ذلك.

- فهم محتويات القصة التي يقرأها الطفل؛ حتى يتمكن من إعادة سردها، فعندما يبلغ الأطفال 8 سنوات، يمكنهم قراءة الكتب بمفردهم دون مساعدة.