مأساة تصوير.. مصرع شابّ يمني خلال مشهد تمثيلي بالرصاص الحي

في حادث مأساوي ومفجع، لقي الشابٌّ اليمني العشريني "بشار الإدريسي"، مصرعَه أثناء تصوير مشهد تمثيلي في منطقة بني مدسم بمحافظة إب وسط اليمن.
ووقع الحادث عندما أطلق زميلُه النارَ عليه من بندقية "كلاشنكوف"؛ ظنًّا أنها فارغة، ليتبيّن لاحقًا وجودُ رصاصة عالقة؛ مما أدّى إلى مقتله على الفور؛ وفق "سكاي نيوز عربية".
الحادث أثار جدلًا واسعًا حول إجراءات السلامة أثناء تصوير الأعمال الفنية المحلية، التي تشهد إقبالًا متزايدًا على منصات التواصل الاجتماعي.
ورغم صدمة الحادث بادرت عائلة الضحية بالعفو عن زميله مطلق النار، معتبرة الحادثَ غيرَ مقصود.