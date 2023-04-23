أفغانستان.."طالبان" تمنع النساء من الاحتفال بعيد الفطر

وقد أظهرت مذكرتان متشابهتان أن قادة "طالبان" المحليين في منطقتي بغلان وطهار قالوا "إنه ممنوع على النساء الخروج في مجموعات خلال أيام عيد الفطر"، فيما لم تستهدف قرارات مماثلة بقية ولايات البلاد التي يبلغ عدد سكانها نحو 40 مليون نسمة، بحسب ما أوردت صحيفة "إندبندنت".