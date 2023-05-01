ليس عاديًا.. احتجاجات ومظاهرات مليونية واشتباكات في مختلف العواصم العالمية بالتزامن مع يوم العمال

137 عامًا مرت على اندلاع إضراب شيكاغو، حينما غادر أكثر من 300 ألف عامل من العمال مصانعهم في جميع أنحاء البلاد، ومن ثم اندلاع الأحداث المأساوية التي أسفرت عن مقتل عدد من المضربين، وهي الأحداث التي مهدت إلى إقرار يوم 1 مايو من كل عام يومًا للعمال في جميع أنحاء العالم.