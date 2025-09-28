قدّمت الدراسة أمثلة واقعية، مثل خوارزميات محطات الوقود التي تنسق الأسعار مع المنافسين لرفع التكاليف على المستهلكين، أو تطبيقات النقل التي تشجع السائقين على تزييف مواقعهم لخلق نقص مصطنع وزيادة الأسعار. وأكد الباحثون أن تدابير الحماية الحالية في نماذج اللغة الكبيرة "غير فعّالة"، محذرين من صعوبة منع "التوهّم" أو التلفيق، كما أشارت دراسات سابقة من "أوبن إيه آي".