إلى الهاوية في لحظة النهاية.. شاهد ما حدث لثور خلال مهرجان إسباني
نَفَقَ ثور ضخم، بعد أن قفز من فوق جدار يبلغ ارتفاعه 50 قدمًا، خلال مطاردته الناس في أحد الشوارع خلال مهرجان إسباني.
وأظهرت لقطات درامية، الثور المسمى "Vicioso" وهو يقفز من ارتفاع 50 قدمًا إلى الهاوية، بعد أن أُطلِق سراحُه ليهاجم المحتشدين خلال مهرجان في إسبانيا، ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حال صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه، ثم سقط على الحافة الصلبة للقاع.
وأظهر فيديو بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، اللحظات المرعبة للثور وهو يطارد الناس، ثم يتجه نحو سور أحد الجسور، ويصعد فوقه مباشرة ليسقط أسفل الجسر من ارتفاع أكثر من 15 مترًا؛ فيما تعالى صراخ المشاهدين.
وقالت الصحيفة: كان كل شيء يسير كالمعتاد حتى انزلق الحيوان من حبله وركض على طول الحافة المنحنية للطريق بسرعة عالية، وعند الوصول إلى المنعطف في الطريق لم يبطئ من سرعته، فقفز فوق حاجز الجسر.
وتم تخدير الحيوان البالغ وزنه 580 كيلوغرامًا، والمسمى "Vicioso"، بعد أن قال الأطباء البيطريون إنه لا يمكن فعل أي شيء لإنقاذه.