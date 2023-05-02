إلى الهاوية في لحظة النهاية.. شاهد ما حدث لثور خلال مهرجان إسباني

وأظهرت لقطات درامية، الثور المسمى "Vicioso" وهو يقفز من ارتفاع 50 قدمًا إلى الهاوية، بعد أن أُطلِق سراحُه ليهاجم المحتشدين خلال مهرجان في إسبانيا، ووضعوا أيديهم على رؤوسهم في حال صدمة عندما تجاوز الثور حافة الجدار الحجري المنخفض دون رؤية ما يكمن خلفه، ثم سقط على الحافة الصلبة للقاع.