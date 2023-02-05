اصطدام طائرتين بمطار أمريكي.. بالفيديو: شاهد ما حدث

الطائرتان تابعتان لشركة الخطوط الجوية المتحدة الأمريكية، التي أكدت أنه خلال تحرك طائرة، لم تكن تحمل ركابًا من أجل الاستقرار في موقعها عند البوابة C125، وعندها اصطدمت بطائرة أخرى كانت تستعد للإقلاع عند البوابة C126، حسب "سكاي نيوز عربية".