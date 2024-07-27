"بيع الأصول أو الحظر".. توجيه رسمي أمريكي يزيد من مأزق "تيك توك" قضائيًّا

وطلبت إدارة الرئيس جو بايدن من محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا رفض دعاوى رفعتها منصة تيك توك، وشركة بايت دانس المالكة لها، ومجموعة من صناع المحتوى على تيك توك؛ لمنع سنّ القانون الذي من شأنه حظر التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أمريكي.