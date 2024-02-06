بالفيديو.. قتلى وجرحى في إطلاق نار أمام محكمة بإسطنبول

وقال وزير الداخلية علي يرليكايا، في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "اليوم، في الساعة 11:46، جرت محاولة لمهاجمة نقطة التفتيش أمام البوابة C في محكمة إسطنبول تشاغليان".