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مأساةٌ تَسَبّب بها إطار سيارة.. شاهد ما فعله بسيارة أخرى على طريق سريع
مأساة تَسبب بها إطار سيارة بعدما تفكك من مركبته، في حادث مروري أظهره مقطع فيديو تداولته وسائل إعلام أمريكية، وبدا الحادث كما لو أنه مشهد في فيلم حركة سينمائي.
وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد وقع الحادث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تَسبب تفكُّك إطار من سيارة في اصطدام مركبة أخرى به، ومن ثم تحليقها عاليًا قبل أن تعود وتستقر على الطريق.
ويبدو في الفيديو تضرر سيارة "كيا" من نوع "سول" بعد انقلابها، حسب موقع "غلوبال نيوز".
وأكدت الشرطة أن الحادث الخطير لم يُسفر عن إصابة أحد بجروح خطيرة؛ مشيرة إلى أن سائق السيارة الكبيرة تَمَكن من السيطرة عليها رغم أنها كانت تسير بثلاث عجلات.