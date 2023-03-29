مأساةٌ تَسَبّب بها إطار سيارة.. شاهد ما فعله بسيارة أخرى على طريق سريع

وحسب "سكاي نيوز عربية"، فقد وقع الحادث على طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بعدما تَسبب تفكُّك إطار من سيارة في اصطدام مركبة أخرى به، ومن ثم تحليقها عاليًا قبل أن تعود وتستقر على الطريق.