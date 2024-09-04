فشلوا في منع نتائج الفيضانات.. شاهد رئيس كوريا الشمالية يتفقد فيضانات ويأمر بإعدام 30 مسؤولًا

وحسب "العربية نت"، قالت "تشوزون" في تقريرها: إن الدكتاتور البالغ 42 عامًا، عقد في أحد أيام يوليو الماضي اجتماعًا عاجلًا على متن قطار خاص، بعد حدوث فيضان نهر يالو "Yalu" الجاري على الحدود مع الصين، وأقال خلال الاجتماع حاكمَ مقاطعة "Chagang" المنكوبة أكثر من سواها، كما أقال رئيس الشرطة وأمين الحزب "كانغ بونغ- هون" ووزير الأمن العام.