عمان.. مصرع 4 أشخاص أثناء رحلتهم الجبلية بسبب الأمطار الغزيرة

ذكرت الشرطة العمانية، اليوم السبت، أن شخصًا عمانيًّا لَقِيَ مصرعه، وأصيب 3 أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في السلطنة.