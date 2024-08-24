عمان.. مصرع 4 أشخاص أثناء رحلتهم الجبلية بسبب الأمطار الغزيرة

ذكرت الشرطة العمانية، اليوم السبت، أن شخصًا عمانيًّا لَقِيَ مصرعه، وأصيب 3 أشخاص من جنسيات عربية، بعد أن داهمت أمطار غزيرة مشاركين في مسير جماعي في وادي تنوف بولاية نزوى في السلطنة.
وقالت شرطة عمان السلطانية في بيان على موقع "إكس": "انجراف 5 أشخاص في وادي تنوف بولاية نزوى بعد تعرض 16 شخصًا من مجموعة مسير جبلي متعددة الجنسيات لهطول أمطار غزيرة نتج عنه وفاة مواطن و3 أشخاص من جنسيات عربية وإصابة شخص بإصابات بالغة".
وأضافت: "تم نقلهم عن طريق طيران الشرطة إلى مستشفى نزوى المرجعي".
من ناحية ثانية، قال الدفاع المدني والإسعاف: "إن فرقة بمحافظة الداخلية عثرت على 4 أشخاص من المشاركين في المسير الجبلي مفارقين للحياة، ونقل 4 أشخاص إلى المستشفى تراوحت إصاباتهم ما بين متوسطة وحرجة".
ودعا إلى "اتباع إرشادات السلامة، والتحقق من حالة الطقس قبل الخروج لرياضة المسير الجبلي، وضرورة تسجيل بيانات الموقع والمشاركين عبر تطبيق (نداء)؛ لضمان تواصلهم مع مركز عمليات الهيئة في الحالات الطارئة".