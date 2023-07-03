دراسة تكشف سبب غلاء أسعار تذاكر الطيران

وذكرت الدراسة، التي نُشرت نتائجها، اليوم الاثنين، إن المصنعين يتعافون ببطء من ركود عمليات التسليم في العام 2020، ولن يصلوا إلى مستوى ما قبل الأزمة العالمية البالغ حوالي 1600 طائرة ركاب جديدة في العام الجاري 2023 أيضًا.