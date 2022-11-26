استقالت.. كبيرة علماء: خطأ جسيم ارتكبته "الصحة العالمية" في أزمة "كورونا"!

وأوضحت سواميناثان أن "مزيجًا من الأشياء" كان وراء هذا التقدير الخاطئ، مضيفة أنها كانت "جديدة جدًّا" في دور كبير العلماء، وأن وظيفتها "لم يتم تحديدها"، وما يحدث في منظمة الصحة العالمية هو أن الأقسام الفنية تقوم بالإرشادات، وقالت: "في قسم العلوم نحن فقط نضع المعايير الخاصة بكيفية عمل الإرشادات؛ لذلك لم يكن دوري ولم يطلب مني أي شخص المشاركة في تلك المرحلة"، مضيفة أن نموذج استجابة منظمة الصحة العالمية يعتمد على الإنفلونزا، التي تختلف عن "كوفيد-19"؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".