يدفن الفتيات في الصحراء.. القبض على "سفاح التجمع" بمصر

وكانت التحريات الأولية بيّنت أن وراء ارتكاب الواقعة شابًّا من محافظة الإسكندرية، وأنه كان يقيم خارج البلاد قبل سنوات، وحاليًّا يقيم في الشقة المذكورة، كما بينت أن المتهم يتردد عليه فتيات ليل بصفة مستمرّة، فضلًا عن وجود وقائع أخرى مشابهة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات.