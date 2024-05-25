يدفن الفتيات في الصحراء.. القبض على "سفاح التجمع" بمصر

في صدمة للمصريين ألقت أجهزة الأمن على "سفاح التجمع"، وهو قاتل متسلسل اعتاد اصطحاب فتيات الليل إلى شقته في منطقة التجمع شرقي العاصمة المصرية القاهرة، قبل أن يقوم بقتلهن في غرفة معزولة الصوت، ثم يلقي بجثثهن في الصحراء.
وقال موقع "بوابة الأهرام": واقعة لا تزال يكتنفها الغموض شهدتها منطقة التجمع الخامس، وتحديدًا داخل أحد الكمبوندات الشهيرة، بعدما أقدم شاب "مصري مزدوج الجنسية" على قتل 3 فتيات داخل شقة، ثم ألقى جثثهن على طرق صحراوية في محافظتَيْ بورسعيد والإسماعيلية، وتمكّن رجال الأمن من ضبط المتهم، وجار العرض على جهات التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.
ونقل الموقع عن مصدر أمني بالقاهرة، لم يكشف عن هويته: "فرق البحث الجنائي ترجح إقدام المتهم على قتل آخرين غير ما تم اكتشافه، وجارِ تكثيف الجهود لتحديد عدد ضحاياه، إلى جانب تحديد نوعية أداة القتل المستخدمة".
وأضاف: "ما يحدث الآن هو فحص بلاغات التغيب للوصول إلى هوية الضحايا؛ لأنهم ليس لديهم بطاقات تحقيق شخصية وهويتهم مجهولة، كما طلبت النيابة من الطب الشرعي فحص أسباب الوفاة وتوقيت حدوث كل واقعة بجانب تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث".
وأمرت النيابة بالقاهرة بانتداب خبراء المعمل الجنائي لفحص مسرح الحادث، كما طلبت انتداب الطبيب الشرعي لتشريح جثث الفتيات اللاتي عُثر عليهنّ لتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها وكيفية حدوثها.
ورفعت الأدلة الجنائية والبصمات الموجودة بمسرح الجريمة، وكلفت النيابة المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحرّيات حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط مسكنه الذي شهد الجريمة.
وكانت التحريات الأولية بيّنت أن وراء ارتكاب الواقعة شابًّا من محافظة الإسكندرية، وأنه كان يقيم خارج البلاد قبل سنوات، وحاليًّا يقيم في الشقة المذكورة، كما بينت أن المتهم يتردد عليه فتيات ليل بصفة مستمرّة، فضلًا عن وجود وقائع أخرى مشابهة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات.
وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.