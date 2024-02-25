"ترامب" يهاجم الأمير هاري ويتهمه بـ"الخيانة" للملكة الراحلة إليزابيث الثانية

وقال جون باردو، ممثل وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، للمحكمة الجمعة الماضية إن "كتاب هاري لم يكن شهادة محلفة أو دليلاً على تعاطيه المخدرات. مجرد قول شيء ما في كتاب لا يجعله صحيحًا". مضيفًا: "الناس يقولون أشياء من أجل بيع الكتب. سجلات الهجرة الخاصة بهاري يجب أن تظل خاصة".