الصحة العالمية: استمرار انتشار جميع أنماط جدري القرود عالميًا وتحذير من تفشٍ مجتمعي

أعلنت منظمة الصحة العالمية عن استمرار انتشار جميع أنماط فيروس جدري القرود على مستوى العالم، محذّرة من مخاطر التفشي المجتمعي في حال تأخر الاستجابة للفاشية.
وأشارت المنظمة إلى أن 44 دولة أبلغت عن حالات إصابة بالفيروس خلال شهر أكتوبر، حيث تم تسجيل 75% من هذه الحالات في القارة الإفريقية.
وشهدت 21 دولة إفريقية خلال الأسابيع الستة الماضية انتشارًا نشطًا للمرض، تصدرتها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وليبيريا، وغانا، وكينيا، وأوغندا، كأكثر الدول تضررًا.
كما سجّلت اليونان لأول مرة اكتشاف النمط الجيني (lb) من الفيروس، فيما أبلغت بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة عن حالات وافدة جديدة من النمط ذاته، في حين يستمر انتقاله في إيطاليا وهولندا والبرتغال وإسبانيا والولايات المتحدة وماليزيا.