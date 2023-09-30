صدمة وحزن وغضب في بريطانيا.. شاهد ما حدث لأشهر شجرة وتحرك فوري للسلطات

مساء الجمعة أوقِف رجل ستينيّ في إطار التحقيق، ونقل بيان عن المسؤولة في شرطة نورثمبريا "ريبيكا فيني مينزيس" قولها: "آمل في أن يُظهر هذا التوقيفُ الثاني جديتَنا في هذه القضية، والتزامنا العثور على المسؤولين "عن قطع الشجرة" وإحالتهم إلى القضاء".