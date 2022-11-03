قد يسقط خلال ساعات بأي مكان.. قلق عالمي من صاروخ صيني جديد خارج السيطرة

وفي التفاصيل، قال الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء لـ "سبق"، إن هذا الصاروخ العملاق الذي يبلغ طوله 53 مترًا ووزنه وهو فارغ 20 طنًا، يعتمد على آلية إيصال الحمولة للمدار على ارتفاع 450 كلم ثم يترك جسم الصاروخ ليأخذ مسار سقوط حر نحو الأرض وهو ما يسمى بعملية (الدخول غير المنضبط) وهو يعني عدم التحكم في هذا الحطام أثناء سقوطه فلا يمكن تحديد موقع ومكان سقوطه.