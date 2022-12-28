تؤثر على التطور المعرفي.. دراسة أمريكية تكشف خطر السمنة على أدمغة الأطفال

وكانت نتائج الدراسة مثيرة للانتباه، حيث وجدت أن السمنة تسبب تغييرات دقيقة في شكل أدمغة الأطفال وتؤثر على المادة البيضاء المسؤولة عن إرسال الإشارات العصبية، وهي تغييراتٌ يعلّق عليها الباحثون بأنها تؤخر القدرات العقلية والإدراكية للأطفال الذين يعانون زيادة وزن.