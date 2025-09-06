اكتشاف "بوابة خفية" يستخدمها فيروس كورونا لاختراق الخلايا.. وبروتين بشري قد يكون مفتاح العلاج

لكن المفاجأة لم تتوقف هنا؛ فقد حدد الفريق بروتينًا آخر يُعرف بـ BIRC2، وهو جزء من مسار التهابات في الخلية. وعند اختباره في الفئران، اكتشف العلماء أن مركبات دوائية تُعرف باسم SMAC mimetics – والتي طُوّرت أصلًا لتحفيز موت الخلايا السرطانية وإيقاظ فيروس الإيدز الخامل – نجحت في تقليل مستويات كورونا بشكل ملحوظ. وقال البروفيسور سوميت تشاندا: "لم نتوقع أن نرى مركبات صُممت للإيدز والسرطان تعمل ضد كورونا بهذه القوة".