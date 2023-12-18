238.55 ألف.. عدد السوريين الحاصلين على الجنسية التركية حتى 2023

وقال يرليكايا: "اعتبارا من ديسمبر 2023، حصل 238 ألفا و55 أجنبياً من السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة على الجنسية التركية بشكل استثنائي. ومن بين هؤلاء 134 ألفا و422 بالغا و100 ألف و633 من الأطفال، ويبلغ عدد الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً 156 ألفاً و987".