لماذا يتغير لون القمر العملاق في أعيننا؟ إجابة تأتيك من أوروبا

ويشير كيريل ماسلينيكوف من المرصد الأوروبي إلى أن القمر يتحرك في مدار بيضاوي؛ لذلك يكون في بعض الأحيان أقرب إلى الأرض من المعتاد، ولا يمكن للعلماء أو الناس العاديين رؤية أي ظواهر غير اعتيادية على القمر العملاق، مبينًا أنه لا أهمية للمكان الذي ننظر منه إلى القمر، لأنه يُرى من جميع مناطق نصف الكرة الأرضية؛ وفق ما نقلته "روسيا اليوم" عن صحيفة "إزفيستيا".