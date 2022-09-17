فيديو مرعب.. شاهد ما فعلته النيران بناطحة سحاب في الصين

وحسب "سكاي نيوز عربية"، أظهرت لقطات نشرتها محطة "سي سي تي في" النيران مشتعلة في المبنى في منطقة سكنية، فيما تشكّلت سحابة من الدخان الأسود في الجو.

وأظهرت لقطات مصوّرة بثّتها وسيلة إعلامية محلية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واجهة البرج وقد أصبحت سوداء على ما يبدو من جرّاء الحريق.