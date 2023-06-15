انهار بصورة هستيرية لحظة الإعدام.. فيديو اللحظات الأخيرة في حياة قاتل الطالبة نيرة أشرف

وفي فيديو توضيحي، قال موقع "مصراوي"، شهد سجن جمصة يومًا لن يُنسى، بإعدام قاتل نيرة أشرف، ويروي التقرير: "في الخامسة صباحًا نُقل محمد عادل من الحبس الانفرادي، وبين أيادي رجال الشرطة تحرك المجرم لتلقي القصاص، مرّت لحظات وجوم وترقّب داخل غرفة تنفيذ حكم الإعدام، ووفقًا للمادة 474 حضر تنفيذ الإعدام أحد وكلاء النائب العام المصري، ومأمور السجن وطبيب برفقة واعظ ديني.