المستشار الألماني "شولتس" يفاجئ متابعيه بعين "قرصان" وكدمات وخدوش على وجهه

بإطلالة استغربها البعض، ورغبة منه ربما في طمأنة محبيه، نشر المستشار الألماني أولاف شولتس أمس الاثنين صورة له على منصة "إكس" (تويتر سابقًا)، ظهر فيها أشبه بـ"القرصان" برقعة سوداء على عينه، وكدمات وخدوش على الجانب الأيمن من وجهه، إثر حادث ركض في عطلة نهاية الأسبوع.