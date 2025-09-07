شركات عالمية تعيد توظيف البشر لإصلاح أخطاء الذكاء الاصطناعي

أما الكاتبة كيشا ريتشاردسون، فتشير إلى أن نصف أعمالها حاليًا يتركز على إعادة صياغة نصوص أنتجها الذكاء الاصطناعي، لكنها تشتكي من انخفاض الأجور، إذ تدفع الشركات مبالغ أقل على افتراض أن التنقيح أسهل من الكتابة من الصفر. وتقول: "أنا قلقة لأن الناس يستخدمون الذكاء الاصطناعي لخفض التكاليف، وأحد هذه التكاليف هو راتبي".