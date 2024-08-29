تطور نوعي بطرق التهريب.. الأردن يحبط محاولتي تهريب مخدرات بـ"طائرات مُسيّرة"

في تطوّر نوعي بطرق تهريب المخدرات، أعلنت السلطات الأردنية المختصة، فجر الخميس، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب مخدرات باستخدام طائرات مسيرة.
وحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، قال مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية: "إن قوات حرس الحدود في المنطقة العسكرية الجنوبية، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، وإدارة مكافحة المخدرات، أحبطت محاولتي تهريب منفصلتين بواسطة طائرتين مسيرتين للحدود بطريقة غير مشروعة".
ونوّه المصدر إلى أنه جرى "تطبيق قواعد الاشتباك" وإسقاط المسيرتين داخل الأراضي الأردنية، مبينًا أنه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية "ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها وصول هذه المواد المخدرة إلى أبناء الوطن والتأثير على مواطنيه".
وكان مسؤولون أردنيون قد أعلنوا في يونيو الماضي، عن إحباط مخططين لتهريب ملايين من أقراص مادة الكبتاغون المخدرة عبر منفذ حدودي قريب من السعودية، في أكبر عملية ضبط خلال أعوام لمخدرات تهربها شبكات تعمل في جنوب سوريا، حسب وكالة "رويترز".
وأعلنت مديرية الأمن العام في بيان، وقتها، عن إحباط عمليتي تهريب نحو 9.5 مليون حبة مخدرة و143 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدرة، والإطاحة بأفراد العصابتين.
وتعتبر عمليات تهريب المخدرات من سوريا باتجاه الأردن واحدة من أبرز المشاكل التي يعاني منها الأخير، ورغم اجتماع المسؤولين في عمّان ودمشق لأكثر من مرة، على مستوى الخارجية والداخلية والدفاع والاستخبارات، لم تسفر مناقشاتهم عن أي جدوى فعلية على الأرض.